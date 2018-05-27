Минздрав придумал, как увеличить продолжительность жизни россиян‍ до 80 лет

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о необходимости формирования в России здорового образа жизни для увеличения продолжительности жизни россиян до 80 лет. Об этом она рассказала в интервью "Известиям".

По словам главы Минздрава, выполнить поставленную президентом России Владимиром Путиным в рамках нового майского указа задачу (повышение ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году) реально только с помощью комплекса мер.

- Культура здоровой жизни должна прививаться в детском саду, школе, в университетах и колледжах, - считает министр.

Министр также отметила необходимость персональных скринингов здоровья и повышения качества медицинской помощи и ее доступности в том случае, если человек уже заболел.

По словам Скворцовой, именно эти меры составляют около 60% успеха, так как "уводят от вредных привычек и корректируют образ жизни".