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Стали известны подробные причины гибели двух парашютистов в Мензелинске

Стали известны подробные причины гибели двух парашютистов в Мензелинске
16+
Фото: скриншот видео

Стали известны подробные причины гибели двух парашютистов в Мензелинске - 34-летнего Рушана Сибгатуллина и 47-летнего Олега Щелканова. Комиссия ДОСААФ опубликовала заключение.

Так, основной причиной гибели стало невыполнение мер безопасности при выполнении сложного элемента — воздушный фристайл.

- Спортсмены притупили к разбежке параллельными курсами. Не видя друг друга, не дав отмашки, они приступили к открытию основных парашютов. Сибгатуллин оказался ниже и выбросил вытяжной парашют, основной уже практически наполнился. Второй парашютист Щелканов не видя парашютиста кидает вытяжной парашют и попадает в купол нижнего парашютиста, чуть правее центра крыла купола, пробивает купол и падает на голову и левую часть тела нижнего парашютиста. От удара кольцом слайдера происходит расчековка левого тросика зачековки КЗУ, нижний парашютист повисает на правой группе свободных концов его основного парашюта, который куполом цепляется за экипировку и стропы основного парашюта Щелканова О.В. В этот момент происходит наполнение запасного парашюта Щелканова. Купол основной и запасной после наполнения переходят в положение «веер», - говорится в заключении.

Отмечается, что именно в таком положении они приземлились на территорию аэродрома.

В заключении также говорится, что к действиям должностных лиц, которые обеспечивают подготовку парашютистов при выполнении прыжка, замечаний нет. Прыжок выполнялся с высоты 4000 м.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что около Набережных Челнов вновь заработал аэроклуб "Мензелинск", где неделю назад при прыжке с парашютом разбились 34-летний Рушан Сибгатуллин, брат которого Айрат Сибгатуллин занимает пост первого вице-президента группы компаний "КАН-Авто" и  48-летний Олег Щелканов.

Семь спортсменов выполняли "свободное падение" с высоты четыре тысячи метров до тысячи шестисот метров. В какой-то момент один из мужчин влетел в уже раскрытый парашют другого спортсмена. Их парашюты запутались, на землю они спустились на запасном парашюте.

Пострадавшие были госпитализированы, они скончались в больнице спустя несколько часов.

Элина Валеева, 28.05.2018, 12:21
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Марсель28 мая 2018, 12:48
Ну и кому интересны эти подробности?!Это уже ничего не изменит.
Лучший комментарий
0
13
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Горожанин28 мая 2018, 12:59
Зачем все время акцентируется что погибший брат вице презедента Кан авто????? Это даёт какой то особый статус? Кан авто какая то особенная компания а не просто несколько автосалонов????
2
13
Согласны с автором?
Горожанин28 мая 2018, 13:00
Стали известны подробные причины гибели двух парашютистов в Мензелинске. По мнению экспертов, они погибли из-за удара об землю.
1
4
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Горожанин28 мая 2018, 13:16
У нас все через одно место:-)
1
1
Согласны с автором?
Горожанин28 мая 2018, 13:23
В ответ на комментарий пользователя
Зачем все время акцентируется что погибший брат вице презедента Кан авто????? Это даёт какой то особый статус? Кан авто какая то особенная компания а не просто несколько автосалонов????
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богач зажрался и убился.
бедняки рады - перед смертью все равны. Что вы тупите то?
2
0
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Идрис Курбанбердыевич28 мая 2018, 13:43
Богатые тоже плачут.
0
0
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