В России стартовал основной этап сдачи ЕГЭ

В Татарстане, равно как и по всей России, сегодня стартовал основой этап ЕГЭ. 28 мая школьники сдают экзамен по географии (около 80 тыс. человек) и информатике (около 24 тыс. человек). Расписание экзаменов опубликовано на официальном портале ЕГЭ.

Основные экзамены пройдут до 2 июля. 30 мая и 1 июня выпускники будут сдавать ЕГЭ по математике, 4 июня — по химии и истории, 6 июня — по русскому языку, 9 июня и 13 июня — по иностранным языкам, 14 июня — по обществознанию, 18 июня — по биологии, 20 июня — литературе и физике. С 22 июня по 2 июля назначены резервные дни.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане ЕГЭ в этом году сдадут 16 600 выпускников, них 16 300 учеников заканчивают школу в этом году. В основном этапе ЕГЭ примут участие 15 900 человек.