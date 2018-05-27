В Татарстане завели дело на мужчину, из-за которого эвакуировали четыре вокзала

В Елабуге задержали 58-летнего мужчину, из-за которого в Казани накануне эвакуировали два вокзала, а также два в Набережных Челнах. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Напомним, в 14:40 начали эвакуировать людей на вокзалах "Казань-1", "Восстание-Пассажирская", а также вокзалах в Набережных Челнах, всего вывели около 600 человек.

- Перед этим в правоохранительные органы позвонил пьяный мужчина, сообщивший, что "кто-то грузится на вокзале в Казани и там находится мина, также есть угроза взрыва в Набережных Челнах, - сообщили ProKazan.ru.

Вокзалы обследовали, никаких опасных предметов обнаружено не было.

По данному факту возбудили дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", был задержан пьяный житель Елабуги. Ведется расследование.