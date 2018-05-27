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В Татарстане завели дело на мужчину, из-за которого эвакуировали четыре вокзала

В Татарстане завели дело на мужчину, из-за которого эвакуировали четыре вокзала
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Фото: архив ProKazan.ru

В Елабуге задержали 58-летнего мужчину, из-за которого в Казани накануне эвакуировали два вокзала, а также два в Набережных Челнах. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Напомним, в 14:40 начали эвакуировать людей на вокзалах "Казань-1", "Восстание-Пассажирская", а также вокзалах в Набережных Челнах, всего вывели около 600 человек.

- Перед этим в правоохранительные органы позвонил пьяный мужчина, сообщивший, что "кто-то грузится на вокзале в Казани и там находится мина, также есть угроза взрыва в Набережных Челнах, - сообщили ProKazan.ru.

Вокзалы обследовали, никаких опасных предметов обнаружено не было.

По данному факту возбудили дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", был задержан пьяный житель Елабуги. Ведется расследование.

A. Nabiullin, 28.05.2018, 09:18
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Казанец28 мая 2018, 09:48
Хватит сказки придумывать
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3
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Анвар28 мая 2018, 09:49
Пусть возмещает ущерб ,всем пострадавшим. Потом его расстрелять.
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Горожанин28 мая 2018, 10:03
ЩЩЮТЭНИК КАКОЙ
0
0
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Стас28 мая 2018, 10:04
Похмелчться будет года 3 в тюряге.
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0
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Горожанин28 мая 2018, 10:35
А четвертый вокзал приписали в довесок?
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0
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