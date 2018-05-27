В Казани сегодня ожидается +13 градусов

Сегодня, 28 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем возможен дождь, в отдельных районах утром и ночью гроза.

Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый сильный от 15 до 20 м/с, ночью до 22 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +6 до +11 градусов. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +9°С до +14°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +9°С до +13°С.