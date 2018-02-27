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В Татарстане спасли мужчину и корову, которые провалились в два колодца

В Татарстане спасли мужчину и корову, которые провалились в два колодца
16+
Фото: МЧС

В Казани и в Альметьевске спасатели накануне спасли 32-летнего мужчину и корову, которые провалились в колодцы, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В Альметьевске инцидент случился вечером напротив дома №44 по Молодежной улице в селе Калейкино, корову достали при помощи трактора, транспортировочных лент и местных жителей.

В Казани происшествие случилось около 11 часов в садовом товариществе "Лагерная", мужчина, попав в люк, пролетел около шести метров вниз. Спасатели достали его и передали врачам.

N. Vildanov, 27.05.2018, 12:27
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин27 мая 2018, 12:40
Люки потырили олкаши/наркалыги ипаные! Надо не из чугунины изготавливать эти люки, антивандальные надо.
0
2
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Горожанин27 мая 2018, 12:57
В ответ на комментарий пользователя
Люки потырили олкаши/наркалыги ипаные! Надо не из чугунины изготавливать эти люки, антивандальные надо.
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А чьи колодцы? Почему не следят за люками? Куча глав, замков дармоедов
0
1
Согласны с автором?
Горожанин27 мая 2018, 13:09
В ответ на комментарий пользователя
А чьи колодцы? Почему не следят за люками? Куча глав, замков дармоедов
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что что случилося?
0
1
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