В Татарстане спасли мужчину и корову, которые провалились в два колодца

В Казани и в Альметьевске спасатели накануне спасли 32-летнего мужчину и корову, которые провалились в колодцы, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В Альметьевске инцидент случился вечером напротив дома №44 по Молодежной улице в селе Калейкино, корову достали при помощи трактора, транспортировочных лент и местных жителей.

В Казани происшествие случилось около 11 часов в садовом товариществе "Лагерная", мужчина, попав в люк, пролетел около шести метров вниз. Спасатели достали его и передали врачам.