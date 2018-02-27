В Казани экстренно приземлился самолет из-за пассажира, потерявшего сознание

Мужчину госпитализировали

В Казани сегодня рано утром экстренно приземлился самолет "А321" из-за 62-летнего мужчины, потерявшего сознание. Об этом сообщили в МЧС.

Самолет авиакомпании "Северный ветер" летел из Чебоксар в Анталию, в какой-то момент пассажиру на борту стало плохо. Около 5 часов утра самолет приземлился в аэропорту "Казань", мужчину госпитализировали в РКБ.

Спустя полтора часа после посадки самолет отправился в Турцию.