Сотни жителей поселка Нагорный собрались на сход, опасаясь вырубки леса из-за дороги

В акции приняли участие около 500 человек

В Казани жители поселка Нагорный накануне вышли на сход, на котором обсудили новый генплан Казани, из-за которого, предположительно, может быть вырублено 20 гектаров леса из-за строительства новой дороги. Фото с акции предоставила активистка Неля Нуреева.

Согласно генплану, через лес планируется строительство четырехполосной дороги, также в случае утверждения генплана под угрозой сноса окажутся около 30 частных домов. Сама новая дорога будет кольцевой, она пройдет от "Оргсинтеза" до Салмачей и станет дублером трассы М-7.

Жителей Нагорного воодушевил пример жителей Новой Сосновки, которые смогли "отбиться" от сноса домов из-за строительства новой дороги, поэтому они организовали через Интернет акцию, отдельно отметив, что на нельзя приносить плакаты.

По итогам встречи было решено написать коллективное заявление против строительства дороги.