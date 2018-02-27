В Татарстане потеплеет до +22 градусов

В Татарстане сегодня, 27 мая, ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, утром и днем местами порывы до 15—20 м/с.

Температура воздуха днем в республике будет колебаться от +17 °С до +22°С.

В Казани воздух прогреется до 19—22 градусов выше ноля. В Набережных Челнах прохладнее — от +17°С до +19°С.