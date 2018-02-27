СМИ: руководство Татарстана поможет «Рубину» с деньгами

Казанскому "Рубину" собирается помочь руководство Татарстана, от размера помощи зависит, каким именно будет бюджет клуба на будущее. Об этом сообщает "Бизнес Online".

По данным СМИ, к решению вопроса о финансировании по просьбе Бердыева подключился госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, на этой неделе прошла встреча главного тренера клуба с руководством Татарстана, на котором было принято решение о выделении помощи "Рубину".

Таким образом, проект перехода на полное обеспечение клуба за счет "ТАИФа" частично свернут, при этом сама компания по-прежнему формально не имеет никакого юридического отношения к клубу - учредителями ООО "Рубин" остаются Курбан Бердыев и Рустем Сайманов.

Напомним, в середине марта клуб получил новую лицензию от Российской футбольной премьер-лиги как частное предприятие.