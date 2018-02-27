В Казани устроили облаву на подпольное производство самсы и другого узбекского фастфуда

Были задержаны пять иностранцев, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В Казани сотрудники правоохранительных органов и Россельхознадзора устроили облаву на подполное предприятие по производству мучных изделий узбекской кухни, были задержаны пять уроженцев Средней Азии. Информацию подтвердил источник Prokazan.ru.

- Операция была проведена 23 мая в здании по улице Хлебозаводская. Там в антисанитарных условиях готовились блюда, которые позже поступали на продажу. Были задержаны пять человек - трое жителей Узбекистана возрастом от 24 до 53 лет, двое из них проживали прямо на производстве, а также двое жителей Киргизии - 46-летняя женщина и 42-летний мужчина, - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статьям "Незаконное предпринимательство" и " Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности".