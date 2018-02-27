Муфтий Татарстана опубликовал инструкцию по стрижке ногтей

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в своем Instagram показал, как нужно стричь ногти, пост появился накануне.

Ногти на ногах, если следовать инструкции муфтия, нужно стричь справа налево, начиная с мизинца правой ноги и заканчивая мизинцем левой ноги.

Ногти на руках нужно стричь иначе - сначала на указательном пальце правой руки, за тем по очереди другие пальцы на этой руке за исключением большого. Большие пальцы на обеих руках нужно стричь в последнюю очередь.

Публикация от Kamil Samigullin (@kamilhazrat) 25 Май 2018 в 12:34 PDT

Напомним, ранее Камиль Самигуллин признал бокс и кикбоксинг запретными видами спорта с точки зрения ислама.