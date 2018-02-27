Колония в Альметьевске могла загореться из-за неосторожного обращения с огнем

В результате инцидента никто не пострадал

Колония строгого режима №8 в Альметьевске могла загореться накануне вечером из-за неосторожного обращения с огнем неустановленным лицом, сообщили в пресс-службе администрации города и района.

- Пострадавших и погибших нет, причины возгорания устанавливаются. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, — отметил представитель администрации, передает «Интерфакс».

Предварительно, пожар на пилораме первыми заметили осужденные, которые сообщили об этом администрации. Сначала огонь начала тушить ведомственная пожарная охрана, а после сотрудники МЧС. Пожар был потушен около 20:00.

- В результате сгорел двухэтажный кирпичный цех, в том числе деревянный пристрой. В лесоцехе на момент ЧП находились семь человек, все они эвакуировались. Размер материального ущерба устанавливается, - сообщили ProKazan.ru.