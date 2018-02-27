В Казани осужденные смогут усыновлять детей

В Казани осужденные по легким статьям смогут усыновлять детей. Об этом сообщается на официальном портале Уполномоченного по правам человека в РТ.

Отмечается, что органам опеки надлежит обращать внимание на тяжесть состава преступления.

- Лица, которые имеют судимость за совершение преступлений небольшой или средней тяжести могут встать на учет в органах опеки, - говорится в сообщении.

Исполком города согласился с этим, добавив, что проект находится в разработке.