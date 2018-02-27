Сегодня в Казани эвакуировали Деревню Универсиады. Спасатели проверили готовность студентов к чрезвычайным ситуациям, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По легенде, возгорание произошло на 6 этаже корпуса №5. Два студента оказались отрезаны от выхода, а остальные эвакуировались по незадымленным лестничным клеткам.

- Чтобы спасти студентов пожарные использовали коленчатый подъемник. Молодой человек перелез с подоконника в люльку и спустился на землю, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Другой студент, по задумке, находился без сознания в коридоре.

- Спасатели надели на него маску и вынесли его на носилках на улицу. После чего они показали, как делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, - говорится в сообщении.