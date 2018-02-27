В Казани капитально отремонтируют бассейн на улице Зорге

В Казани капитально отремонтируют плавательный бассейн на улице Зорге, 64. Как сообщил порталу ProKazan.ru народный корреспондент Рамиль Гайнуллин, в настоящее время территорию бассейна огородили строительным забором, а на само здание повесили зеленую сетку.

- Бассейн пользуется популярностью среди местных жителей, - рассказал народный корреспондент.

В пресс-службе мэрии города порталу ProKazan.ru сообщили, что на капитальный ремонт здания из бюджета республики выделили 1,6 млн рублей.

- Будет произведен ремонт кровли, фасада, системы водоснабжения и водоотведения, вентиляции и отопления, - сообщили в мэрии.

Все работы планируют завершить в сентябре текущего года.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани в микрорайоне Жилплощадка в ближайшем будущем появится бассейн.