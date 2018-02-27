В Казани закрыли торговый дом «Эдем»

В Казани из-за нарушений правил пожарной безопасности закрыли торговый дом «Эдем» на улице Советской, сообщает прокуратура РТ.
В ходе проверки ведомство обнаружило ряд нарушений: размещение торгового оборудования на подходах к пожарным кранам, отсутствует автоматическая установка пожаротушения, не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о приостановлении работы торгового дома до полного устранения нарушений.
Напомним, массовая проверка пожарной безопасности началась после трагедии в Кемерово. Торговые центры по всей России, включая Татарстан, проверяют сотрудники прокуратуры и МЧС. ТЦ проверяют на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, особое внимание прокуроры будут обращать на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах.