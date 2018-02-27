В Татарстане утопили мужчину

В Чистополе в квартире дома по улице 40 лет Победы был найден утопленным мужчина, было возбуждено дело по статье "Убийство". Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- Тело безработного мужчины было найдено днем 24 апреля. После проведенных экспертиз выяснили, что его убили, Следственный комитет возбудил соответствующее дело, - сообщили ProKazan.ru.

Ведется следствие.