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В Татарстане утопили мужчину

В Татарстане утопили мужчину
16+
Фото: скриншот карт Google с места происшествия

В Чистополе в квартире дома по улице 40 лет Победы был найден утопленным мужчина, было возбуждено дело по статье "Убийство". Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- Тело безработного мужчины было найдено днем 24 апреля. После проведенных экспертиз выяснили, что его убили, Следственный комитет возбудил соответствующее дело, - сообщили ProKazan.ru.

Ведется следствие.

A. Nabiullin, 25.05.2018, 13:43
Тэги: Смерть
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Комментарии

125 мая 2018, 14:04
новость есть, новости нет.
0
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Горожанин25 мая 2018, 14:11
Доигрался Димас.
0
1
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Горожанин25 мая 2018, 14:23
В пиве или газводе?
0
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