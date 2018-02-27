«АК БАРС» Банк завершил первый квартал 2018 г. с чистой прибылью в размере 1,19 млрд. руб.

По итогам первых трёх месяцев 2018 г. «АК БАРС» Банк получил чистую прибыль в объеме 1,19 млрд руб. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2017 г.

Рентабельность капитала банка составила 8,1% против 10,0% за первый квартал 2017 г., рентабельность активов увеличилась до 1,2% с 1,1% в первом квартале 2017 г.

Операционные доходы за первый квартал 2018 г. выросли на 29,4% относительно аналогичного показателя за 2017 г., достигнув 4,4 млрд руб. Прирост операционных доходов был обеспечен ростом чистого процентного дохода (после отчислений в резервы) и ростом чистого комиссионного дохода.

С учетом снижения ставок по кредитам в отчетный период процентные доходы сократились на 5,8% до 7,3 млрд руб. При этом ввиду оптимизации стоимости фондирования банка процентные расходы банка сократились на 19,8% за сопоставимый период до 4,5 млрд. руб. В результате чистый процентный доход до создания резервов увеличился на 30,3% относительно первого квартала 2017 г, до 2,8 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы за отчетный период увеличились на 18,6% , составив 0,7 млрд руб. за квартал.

Чистая процентная маржа в первом квартале 2018 г. составила 3,9%, увеличившись с 3,2% за I кв. 2017 г.

Расходы на создание резервов снизились более чем в 2,6 раза, составив 0,4 млрд руб. против 1,0 млрд руб. годом ранее, при этом стоимость риска упала до 0,9% с 2% годом ранее. Объем кредитного портфеля увеличился на 1,9% с начала 2018 г. и по состоянию на 31 марта 2018 г. составил 177,9 млрд руб.

Активы продемонстрировали прирост на 2,9% за квартал до 397 млрд руб. на фоне восстановления спроса на кредиты и позитивной динамики на рынке облигаций.

Корпоративный кредитный портфель увеличился на 6 млрд руб., до 99,4 млрд руб. (до резервов), розничный кредитный портфель вырос на 0,6 млрд руб. до 70,5 млрд руб. (до резервов). Кредиты государственным и общественным организациям существенно не изменились, составив 23,7 млрд руб. (до вычета резервов).

Совокупный кредитный портфель (после вычета резервов) за 1 квартал 2018 года увеличился на 1,9%, составив 177,9 млрд руб. При этом доля кредитного портфеля в активах составила 44,8% против 45,2% на конец 2017 г.

Доля средств клиентов в совокупных обязательствах банка составляла 89,5% на 31 марта 2018 г., по сравнению с 88,7% на 31 декабря 2017 г. и 69,8% на 31 марта 2017 г. Средства клиентов выросли с начала 2018 г. на 4,4% до 303,6 млрд рублей, в т.ч. средства юридических лиц в первом квартале выросли на 6,4%, а средства физических лиц за этот период увеличились на 1,1%.

Размер собственных средств «АК БАРС» Банка за 1 квартал 2018 г. существенно не изменился и составил 58,3 млрд руб. по состоянию на 31 марта 2018 г.

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