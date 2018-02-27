В Казани возбудили дело на гастарбайтеров, напавших на полицейского из-за сноса ларьков

Видеозапись инцидента появилась в соцсетях

В Казани Следственный комитет возбудил уголовное дело на гастарбайтеров, напавших на полицейского из-за сноса ларьков у станции метро "Проспект Победы", об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Всего нападавших было четыре человека.

Ранее в отдел полиции "Сафиуллина" поступило письмо с администрации Приволжского и Вахитовского районов об оказании сопровождения сотрудниками полиции демонтажных работ на одном из рынков Приволжского района.

- Сотрудники исполнительного комитета города в сопровождении полицейского производили снос незаконно установленных торговых палаток. Присутствовавшие при этом продавцы стали выражать негодование, а когда полицейский попытался их успокоить, начали толкать его и хватать за форму, после чего скрылись, - рассказали в СК.

Было возбуждено дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти", после потасовки задержали двоих подозреваемых - 43-летнего и 41-летнего жителей Узбекистана. Они были допрошены и отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас ведутся поиски других подозреваемых.