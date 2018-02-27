ВТБ и Федеральная пассажирская компания подписали соглашение о сотрудничестве

24 мая 2018 г. на Петербургском международном экономическом форуме заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников и генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Петр Иванов подписали соглашение о сотрудничестве

Документ предусматривает перевод сотрудников ФПК на зарплатные «Мультикарты» банка ВТБ, поддерживающие платежную систему «Мир».

«Мультикарта» - флагманский продукт ВТБ в линейке карт, который позволяет выбирать бонусную категорию. Клиентам доступно накопление бонусов в зависимости от типов транзакций: за повседневные покупки, оплату путешествий, счетов за парковки, АЗС, рестораны и кафе. Также предусмотрены cash-back на весь оборот по карте и возможность увеличить процентную ставку по накопительному счету до 1,5 п.п.

Владельцам карт на базе платежной системы «Мир», эмитированных ВТБ, доступен широкий функционал платежных услуг и сервисов: снятие наличных во всей банкоматной сети Группы ВТБ без комиссии, пополнение карт, оплата товаров и услуг (ЖКХ, телефония, транспорт и т.д.), проведение операций в интернете.

Как отметил в ходе встречи Анатолий Печатников, ВТБ имеет многолетний опыт обслуживания крупнейших компаний в рамках зарплатных проектов. Одним из стратегических партнеров для банка является Федеральная пассажирская компания. Сотрудничество ВТБ и ФПК позволяет работникам предприятия пользоваться продуктами банка на льготных условиях.

Петр Иванов подчеркнул, что ФПК и ВТБ являются давними деловыми партнерами. Банк обеспечивает поддержку сервиса по оплате билетов на сайте ОАО «РЖД», мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и железнодорожных кассах, а также обслуживает зарплатные карты сотрудников ФПК.

«Будучи социально ориентированной компанией, АО «ФПК» гарантированно выполняет свои обязательства перед более чем 60-тысячным коллективом и поэтому выбирает для зарплатных проектов национальную платёжную систему «МИР». Переход на банковские карты отечественной системы позволит предоставить сотрудникам крупнейшего в Европе железнодорожного перевозчика в дальнем следовании надежные и выгодные условия хранения российской валюты на зарплатных счетах», - сказал генеральный директор АО «ФПК».

*Текст материала предоставлен партнером ПАО "ВТБ"