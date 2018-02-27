Школьник из Казани создал «ультразвуковой глаз» для слепых

Ученик 9 класса казанской школы №139 Дмитрий Галимуллин, который посещает радиокружок при кафедре радиофизики Института физики КФУ, создал «ультрозвуковой глаз» для слепых и слабовидящих. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Отмечается, что прибор крепится на голове наподобие налобного фонаря и помогает слепым и слабовидящим ориентироваться в пространстве.

- Прибор работает в радиусе двух метров. Чем препятствие ближе, тем он сильнее начинает вибрировать, - говорится в сообщении.

По словам школьника, при помощи прибора можно полностью обследовать пространство.

- Он будет стоить намного дешевле ультразвуковых трости и фонаря. Кроме того, поверх прибора можно будет надеть кепку или шапку, - добавил Дмитрий Галимуллин.