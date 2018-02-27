В Казани задержали парня и рабочего, которые изнасиловали двух несовершеннолетних

В Казани сотрудники правоохранительных органов задержали сразу двоих подозреваемых в изнасилованиях несовершеннолетних, информацию подтвердил источник ProKazan.ru. Впрочем, подозреваемые между собой никак не связаны.

- Первый подозреваемый - 19-летний парень, в апреле избил и изнасиловал у себя дома 16-летнюю девушку. Было возбуждено дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней", подозреваемого задержали накануне, - сообщили ProKazan.ru.

Второй подозреваемый - 60-летний рабочий, 7 марта в квартире дома по улице Ноксинский спуск изнасиловал 13-летнюю девочку. Возбуждено дело по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", мужчина также был задержан.

Ведется следствие.