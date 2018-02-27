Правительство РФ: родственников пациентов будут пускать в реанимацию

Кабинет министров поддержал законопроект о посещении больных в реанимации, пишут «Известия».

Сообщается, что порядок посещений должен установить Минздрав.

- У медучреждений не должно быть права запрещать визиты семьи, так как это противоречит Конституции РФ, утверждающей свободу перемещения, - говорится в сообщении.

Отметим, что в настоящее время визиты в реанимацию разрешены священнослужителям и адвокатам.