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Стало известно, с какого числа перекроют на 2 месяца улицу Сибгата Хакима

Стало известно, с какого числа перекроют на 2 месяца улицу Сибгата Хакима
16+
Участок дороги будет перекрыт со 2 июня

В Казани со 2 июня, а не с 25 мая будет закрыто движение по улице Сибгата Хакима на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Дорога будет перекрыта до 25 июля в связи с усиленными мерами безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу и Фестиваля болельщиков около Центра семьи "Казан".

Напомним, накануне замглавы исполкома города Дамир Фаттахов рассказал, что власти хотели "максимально отложить закрытие улицы, так как не можем просто так закрыть столь важную для казанцев транспортную магистраль".

Напомним, что всего во время ЧМ будут перекрыты десятки улиц. Полный список можно посмотреть по ссылке.

N. Vildanov, 24.05.2018, 20:56
Тэги: Дороги
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Комментарии

Горожанин24 мая 2018, 21:42
Футбольный стадион в центре города мог построить только сказочный долбо...б
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Горожанин24 мая 2018, 21:45
Здравствуй транспортный коллапс, при каждом матче
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Горожанин24 мая 2018, 21:52
Ну пздц неделя конечно погоду сделала
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