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Последний звонок в Казани: шпагат на руках и качалка под концерт Ханны

Последний звонок в Казани: шпагат на руках и качалка под концерт Ханны
16+
Фото: Ольга Плешкова
Фоторепортаж с последнего звонка в столице Татарстана

Сегодня, 24 мая в Казани прошел последний звонок для выпускников школ. Более пяти с половиной тысяч школьников сегодня отпраздновали окончание школы и начало летних каникул.

Конечно, в первую очередь праздник коснулся одиннадцатиклассников. Тысячи вчерашних школьников с гордыми ленточками “Выпускник” собрались на Кремлевской набережной, чтобы отметить окончание школы.

Традиционный школьный вальс исполнили 150 танцевальных пар выпускников. Также на торжественной части мероприятия поздравляли особенно отличившихся выпускников: победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

Почетную миссию прозвенеть «последний» звонок взяла на себя первоклассница Златислава Вирионова. Именно она подала колокольчиком звонок на плече у мэра города Ильсура Метшина.

– Позади большой, радостный, самый счастливый, наверное, в жизни момент – школьная пора, а впереди вас ждет большая жизненная дорога, – выступил с речью глава города – Мы хотим поблагодарить вас, дорогие наши дети, дорогие выпускники, за тот огромный труд, который радовал нас на протяжении вашего выпуска.

Среди тысяч школьников некоторые старались выделиться изо всех сил. Они размахивали флагами, садились на плечи друг друга и даже на шпагат на руках своих одноклассников.

Вторая часть праздника была более живой. В этом году выпускников поздравила певица Ханна. Именно она по результатам опроса оказалась самой популярной певицей среди школьников.

Большинство выпускников, впрочем, на концерт не осталось. Девушки в традиционных праздничных школьных формах и мальчики с лентами отправились гулять по Кремлевской набережной. Кое-кто решил заняться спортом и устроил тренировку.

Ольга Плешкова, 24.05.2018, 17:57
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Ага24 мая 2018, 18:01
Сегодня вечером с другом выйдем на охоту в поисках подбухавших старшеклассников 8-*
5
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Горожанин24 мая 2018, 18:13
Шпагат, я прям счас могу исполнить.
4
2
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Горожанин24 мая 2018, 18:16
В ответ на комментарий пользователя
Шпагат, я прям счас могу исполнить.
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Но вот танцы на шесте, это профессиАнальное кредо Димаса. Он на шесте, как бог хайпа и извращений.
3
2
Согласны с автором?
Горожанин24 мая 2018, 18:19
В ответ на комментарий пользователя
Но вот танцы на шесте, это профессиАнальное кредо Димаса. Он на шесте, как бог хайпа и извращений.
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Да я не осуждаю, мне поxep, я сам 2 step from hell... беснуюсь тут
4
1
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Горожанка24 мая 2018, 18:22
Пoзн︍aкo︍м︍лю︍c︍ь ︍с п︍a︍p︍н︍e︍м︍!
Мнe 21, зовут Юля, cт︍pо︍й︍на︍я, в︍ec︍︍e︍ла︍я и со︍вс︍ем не с︍кр︍о︍мна︍я))
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6
2
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Горожанин24 мая 2018, 18:23
Чью дочь тискает этот гад?
2
2
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Горожанин24 мая 2018, 18:27
Только что отодрал бухую школьницу!:-)
1
4
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Горожанин24 мая 2018, 18:28
Писец, шок, татарский язык позади. Даже не знаю куак описать эту живлотрепещычу проблеэмую.
2
2
Согласны с автором?
Горожанин24 мая 2018, 18:28
В ответ на комментарий пользователя
Чью дочь тискает этот гад?
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Метшин - половой женский орган с мячиком!:-D
3
1
Согласны с автором?
Горожанин24 мая 2018, 18:29
В ответ на комментарий пользователя
Только что отодрал бухую школьницу!:-)
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Дай телефончик? Приглашу ее догнаться и тоже выдеру
0
3
Согласны с автором?
Горожанин24 мая 2018, 18:31
В ответ на комментарий пользователя
Писец, шок, татарский язык позади. Даже не знаю куак описать эту живлотрепещычу проблеэмую.
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Эффект отмены кексоков
1
1
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Горожанин24 мая 2018, 18:34
Ну жерло на первом фото!
2
1
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Назар Казармов24 мая 2018, 18:36
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
3
0
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Горожанин24 мая 2018, 18:42
А чо за бабцы на предпоследнем фото, чо поют, или это не важно?
2
1
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Горожанин24 мая 2018, 18:45
В ответ на комментарий пользователя
Только что отодрал бухую школьницу!:-)
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Это ту которая подтягивалась?
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Горожанин24 мая 2018, 18:53
полетят сегодня целки
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Горожанин24 мая 2018, 18:58
Классно! Люди празднуют промежуточный результат. Вобщем-то, почему не повод, если тому 10 лет жизни... Но...
1
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Горожанин24 мая 2018, 19:05
В ответ на комментарий пользователя
Да я не осуждаю, мне поxep, я сам 2 step from hell... беснуюсь тут
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Педик ?
0
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Горожанин24 мая 2018, 19:06
В ответ на комментарий пользователя
Только что отодрал бухую школьницу!:-)
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Суши сухари значит,место под шконарем уже для тебя готово
0
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Горожанин24 мая 2018, 19:07
Бесполезное поколение
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Горожанин24 мая 2018, 19:08
В ответ на комментарий пользователя
полетят сегодня целки
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наивное проказанское чудо
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Горожанин24 мая 2018, 19:14
Златислава Вирионова выбирали с самым мудреным именем/фамилией превокласницу???
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Горожанин24 мая 2018, 19:20
В ответ на комментарий пользователя
Eбyчий глас саурона?
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