Последний звонок в Казани: шпагат на руках и качалка под концерт Ханны

Фоторепортаж с последнего звонка в столице Татарстана

Сегодня, 24 мая в Казани прошел последний звонок для выпускников школ. Более пяти с половиной тысяч школьников сегодня отпраздновали окончание школы и начало летних каникул.

Конечно, в первую очередь праздник коснулся одиннадцатиклассников. Тысячи вчерашних школьников с гордыми ленточками “Выпускник” собрались на Кремлевской набережной, чтобы отметить окончание школы.

Традиционный школьный вальс исполнили 150 танцевальных пар выпускников. Также на торжественной части мероприятия поздравляли особенно отличившихся выпускников: победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

Почетную миссию прозвенеть «последний» звонок взяла на себя первоклассница Златислава Вирионова. Именно она подала колокольчиком звонок на плече у мэра города Ильсура Метшина.

– Позади большой, радостный, самый счастливый, наверное, в жизни момент – школьная пора, а впереди вас ждет большая жизненная дорога, – выступил с речью глава города – Мы хотим поблагодарить вас, дорогие наши дети, дорогие выпускники, за тот огромный труд, который радовал нас на протяжении вашего выпуска.

Среди тысяч школьников некоторые старались выделиться изо всех сил. Они размахивали флагами, садились на плечи друг друга и даже на шпагат на руках своих одноклассников.

Вторая часть праздника была более живой. В этом году выпускников поздравила певица Ханна. Именно она по результатам опроса оказалась самой популярной певицей среди школьников.

Большинство выпускников, впрочем, на концерт не осталось. Девушки в традиционных праздничных школьных формах и мальчики с лентами отправились гулять по Кремлевской набережной. Кое-кто решил заняться спортом и устроил тренировку.