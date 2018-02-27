На экономическом форуме назвали новый источник финансирования ВСМ «Москва-Казань»

Высокоростную магистраль "Москва - Казань" можно будет профинансировать из инфраструктурного фонда, который планируется создать в России, сообщил замгендиректора РЖД Александр Мишарин.

- Конечно, такие проекты могут и должны претендовать на финансирование из этого фонда. Более того, сейчас вся финансовая модель реализации этого проекта с использованием концессии, инфраструктурной ипотеки вполне готова для реализации на этих условиях, - цитирует ТАСС слова Мишарина.

Сам фонд заработает с 2019 года, он будет создан внутри бюджета, его планируется наполнять из средств, привлеченных за счет выпуска облигаций федерального займа.

Ранее в Казани одобрили строительство проекта ВСМ "Москва-Казань", пролегающий через озеро Лебяжье.

Предполагается, что строительство участка ВСМ "Москва-Казань" составит 4 года. В конце 2016 года сообщалось, что РЖД сдвинуло запуск ВСМ Москва—Казань не менее чем на два года — на 2022-2023 годы. Длина ВСМ Москва – Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати.