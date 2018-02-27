В Челнах скоропостижно скончался судья

В Набережных Челнах на 56-м году жизни скоропостижно скончался судья Марс Ахметшин, сообщили в городском суде.

Он проработал в суде более 17 лет.

- Он был наставником для молодых специалистов, свой богатый опыт охотно передавал начинающим судьям. Благодаря своим профессиональным и личным качествам, пользовался большим авторитетом и уважением в коллективе. Любил свою работу и был предан служебному долгу, - говорится в сообщении на сайте суда.

Справка



Марс Ахметшин родился в деревне Сулюково Сармановского района. В 1994 году окончил юридический факультет КГУ. В 2000 году указом президента РФ был назначен на должность судьи.