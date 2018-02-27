СМИ: получить гражданство России станет проще с 2020 года

МВД России подготовило законопроект, который позволит лицам без гражданства с 2020 года получать российское гражданство в упрощенном порядке. Это позволит сделать специальное временное удостоверение личности, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу МВД.

- Отдельные категории лиц без гражданства, имеющие временный документ, с 1 января 2020 года будут приниматься в гражданство РФ без учета требований о проживании по виду на жительство в течение пяти лет непрерывно, наличия законного источника средств к существованию, владения русским языком и без представления разрешения на временное проживание, - сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что временный документ, удостоверяющий личность апатридов, будут выдавать тем, у кого либо нет паспорта, либо есть паспорт гражданина СССР образца 1974 года. Чтобы получить соответствующее удостоверение, необходимо подтвердить свою личность, предъявив все имеющиеся документы.

- На сегодняшний день в поле зрения правоохранительных органов остается порядка 4,5 тыс. лиц без гражданства, не имеющих его по различным причинам, - пояснили в МВД.