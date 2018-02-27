В Казани из-за сноса ларьков на проспекте Победы гастарбайтеры напали на полицейского

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В Казани неподалеку от станции метро "Проспект Победы" двое гастарбайтеров из Таджикистана напали на полицейского, который присутствовал при сносе нелегальных ларьков, видеозапись инцидента появилась в соцсетях.

Решение о сносе было принято ранее, однако к сегодняшнему дню владельцы ларьков так их и не снесли. В связи с этим было принято решение о сносе за счет бюджета.

В ходе работ на полицейского напали, ему удалось отбиться.

Подозреваемых - 44-летнего и 41-летнего жителей Таджикистана задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщили в правоохранительных органах.