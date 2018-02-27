В Казани в лесу около ТЦ мужчина надругался на девушкой

В Казани в лесопосадке около ТЦ по улице Чуйкова 58-летний мужчина напал на 19-летнюю девушку и надругался над ней, об этом происшествии, случившемся утром 29 апреля, сообщили сегодня в Следственном комитете.

- Подозреваемый встретил потерпевшую в лесопосадке, после чего повалил ее на землю и, угрожая расправой, стал совершать действия сексуального характера. Заметив прохожих, он поднял девушку, прошел с ней некоторое расстояние и снова совершил действия сексуального характера, после чего, пригрозив убийством, если та расскажет кому-либо о произошедшем, скрылся, - рассказали следователи.

Пострадавшая девушка обратилась в полицию.

22 мая подозреваемый, проживающий на улице Айдарова и работающий дворником, был задержан, свою вину он частично признал. Следователи отметили, что он был много раз судим, в заключении он провел 31 год. В последний раз он вышел на свободу в 2011 году.

Ведется расследование дела, возбужденного по статье "насильственные действия сексуального характера".