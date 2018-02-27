Росприроднадзор: «В Татарстане переполнены мусорные полигоны»

В Татарстане мусорные полигоны переполнены и их дальнейшее использование может привести к негативным последствиям. Об этом заявила начальник правового обеспечения управления Росприроднадзора по РТ Кадрия Хисматуллина.

По ее словам, специалисты обследовали полигоны и пришли к выводу, что остаточная вместимость всех свалок составляет 10 млн куб м., которые заполнятся в течение трех лет.

- Уже накоплено свыше 4 млн тонн отходов. У большинства полигонов Арского, Тетюшского, Алькеевского, Бугульминского, Зеленодольского, Дрожжановского, Лаишевского, Сармановского районов уже практически отсутствует достаточная вместимость отходов, - рассказала Хисматуллина.

К примеру, в Зеленодольском районе нижневязовский «Жилкомсервис» открыл несанкционированную свалку объемом 13 тыс куб м., ущерб составил 11 млн рублей.