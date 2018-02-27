В Челнах осудили водителя трамвая, отрезавшую стопу 10-летней девочке

В Набережных Челнах осудили водителя, которая в прошлом году на трамвае около остановки отрезала стопу 10-летней девочке, ее приговорили к ограничению свободы. Об этом стало известно накануне.

По словам самой женщины, она не хотела причинять вреда девочке, при этом попросив не лишать ее работы, так как иначе она не сможет зарабатывать на жизнь.

По данным ГИБДД, инцидент случился из-за невнимательности водителя трамвая, которая поехала вперед, не убедившись в том, что перед трамваем нет пешехода, после чего наехала на девочку.

Суд приговорил ее к 2 годам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.