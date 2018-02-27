В Набережных Челнах мальчика ранило взорвавшимся пивным баллоном

В Набережных Челнах на бульваре Энтузиастов накануне вечером 9-летнему мальчику ранило ногу взорвавшимся пластиковым баллоном, сообщают "Челнинские известия".

Предварительно, мальчик вместе с другом прыгали на больших пластиковых баллонах из-под разливного пива. В какой-то момент бутылка с громким хлопком лопнула, травмировав школьника, его нога оказалась внутри баллона, а острые края пластика разрезали левую голень.

Одна из прохожих перевязала мальчику ногу, медики доставили травмированного мальчика в КДМЦ, где ему зашили глубокую рваную рану голени. Мальчик проведет в больнице около 10 дней.