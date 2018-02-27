ProKazan публикует фото, как будет выглядеть лестница в Ленинском саду

В Казани с лестницы в Ленинском саду сняли защитные пленки. Там появились надписи «Ленин», «Маркс», «Пролетарии всех стран соединяйтесь», а также символы — серп, молот и пятиконечная звезда.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что лестницу в Ленинском саду Казани должны отремонтировать до 1 августа.

Восстановление лестницы, ведущей от Ленинского сада к КФУ, началось в прошлом году. Стоимость работ оценивалась в 29 млн рублей. В ходе ремонта планировалось провести земляные работы, восстановить кирпичную кладку лестничных площадок и маршей.

Кстати, лестница была построена в 1924 году на пожертвования казанцев, изначально она выполняла роль пьедестала для бронзовой фигуры Владимира Ленина, поставленной на гранитный постамент. В 1977 году памятник перенесли в Школьный переулок.