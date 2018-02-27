В Казани прокуратура потребовала возбудить дело на наркодиспансер после гибели инспектора

В Казани прокуратура потребовала возбудить дело о халатности на республиканский наркологический диспансер, в котором выдали справку Артуру Сатрутдинову, протаранившему в смертельном ДТП несколько недель назад авто ГИБДД. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В 2016 году Сатрутдинова осудили за незаконное хранение наркотиков, его осудили к 1 году 3 месяцам лишения свободы условно. Тогда суд ссылался на собранные доказательства, в которых не было информации, что подсудимый состоит на учете у нарколога. Именно поэтому ему было назначено условное наказание.

Между тем прокуратура выяснила, что Сатрутдинов в тот момент все-таки находился на учете в наркологическом диспансере, таким образом диспансер предоставил для суда справку, не соответствующую действительности.

Прокуратура требует возбуждения уголовного дела.

Напомним, 28 апреля подозреваемый на высокой скорости, скрываясь от погони, протаранил патрульную "Ладу", вставшую на полосе встречного движения. От полученных травм в больнице скончался 42-летний инспектор. По данным Следственного комитета, водитель умышленно совершил столкновение с полицейским автомобилем, в результате и было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".