В Казани женщина заявила об изнасиловании, пытаясь оправдаться перед мужем

В Казани оштрафовали 31-летнюю женщину, которая заявила в полицию об изнасиловании, пытаясь таким образом оправдаться перед своим мужем. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

- 8 января 2018 года подсудимая, пытаясь оправдаться перед своим супругом, обратилась в полицию с ложным заявлением, в котором обвинила своего любовника в изнасиловании... изложенные в заявлении доводы не подтвердились, - сообщили в прокуратуре.

В результате на женщину возбудили дело по статье "заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления", свою вину она полностью признала.

Суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей в доход государства.