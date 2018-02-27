В Казани убийцу директора магазина сантехники доставили в СИЗО с инфицированными ранами

В Казани из Московского суда в СИЗО 27-летнего вероятного убийцу директора магазина сантехники доставили с инфицированными ранами рук. Об этом стало известно накануне, передает источник ProKazan.ru.

- 22 мая судом было принято решение об аресте подозреваемого. В СИЗО №2 его доставили с резаными инфицированными ранами обеих рук с повреждением сухожилий, выяснилось, что травмы ему нанес в ходе драки директор магазина, после убитый. Мужчине была оказана медицинская помощь, - сообщили ProKazan.ru.

Напомним, убийство случилось ночью 18 мая, спустя несколько дней в Нижнекамске задержали подозреваемого. По его словам, они выпивали, в какой-то момент директор магазина начал угрожать подозреваемому, началась драка. В ходе нее директор был зарезан. Подозреваемый написал явку с повинной.