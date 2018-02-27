В Челнах осудили мужчину, который выбросил 5-летнюю девочку из окна третьего этажа

В Набережных Челнах осудили 34-летнего Ивана Никитина, который выбросил 5-летнюю девочку из окна третьего этажа, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Челнинца признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Напомним, все произошло в ночь на 6 февраля текущего года. Никитин распивал спиртные напитки с сожительницей, при этом у последней гостила 5-летняя внучка. В какой-то момент Никитин, будучи в нетрезвом состоянии, выбросил ребенка из окна.

Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь. Девочку доставили в больницу с переломом руки. Причастность к совершению преступления Никитин признал.