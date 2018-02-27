В Казани в ЖК «Светлая долина» откроется школа на 800 мест

В Казани в ЖК «Светлая долина» 1 сентября откроется школа №184 на 800 мест. С ходом строительных работ сегодня ознакомился мэр города Ильсур Метшин.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, сейчас в школе ведутся работы по внутренней отделке, а также ведется облицовка фасада.

- Учениками школы станут жители ЖК «Светлая долина» и «Весна», жилых массивов Большие Клыки и Малые Клыки, - говорится в сообщении.

Также в учебном заведении будут оборудованы два холла — для младших и старших классов, спортивный зал, учебные кабинеты, медпункт.

- Школа хорошая, светлая — соответствует названию «Светлая долина», - сказал градоначальник.

Отметим, что в 2018-2019 гг. сдадут еще две школы на 1124 места — в ЖК «Салават Купере» и в районе улицы Минской.