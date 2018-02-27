В Татарстане бык поднял на рога пастуха. Мужчина умер

В Арском районе Татарстана в селе Михайловка накануне утром бык поднял на рога 55-летнего мужчину, который от полученных травм скончался. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

- Мужчина пришел к соседям помочь вывести на пастбище стадо коров. Но перед этим решил запереть в стойле быка. Неожиданно животное повалило его на землю и стало топтать копытами, после чего подняло на рога и ударило о забор, - рассказали следователи.

После мужчина еще смог проползти через дыру в заборе, хозяйка дома, успокоив быка, попыталась ему помочь, но пастух скончался еще до приезда медиков.

Ведется проверка, предварительно, мужчина был пьян.