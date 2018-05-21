Жители России в магазинах могут не обнаружить колбас, йогуртов и рыбы

В России с 1 июля товарам, которые не прошли ветеринарную сертификацию по системе «Меркурий», закроют доступ на прилавки магазинов, передает «Российская газета».

Так, речь идет о сосисках, колбасе, йогурте и других товарах животного происхождения.

- Система призвана сделать рынок прозрачным. Отражаться в электронном виде будет каждый этап производства и перемещения продуктов животного происхождения - молочных и мясных продуктов, яиц, меда, рыбы, от конкретной фермы до конкретной полки. Тем самым рынок освободится от фальсификата, контрабанды, контрафакта и просрочки, - отметили в Россельхознадзоре.

Но у ретейла могут появиться проблемы, поскольку им придется сертифицировать и готовую продукцию, например сыры и колбасы. Поэтому они попросили отсрочку «сырьевым» продуктам, но прошедшим обработку. Например, мед, куриное яйцо, рыбу.