В России могут запретить сервис бронирования Booking.com

Министерство культуры РФ дало поручение Ростуризму до 4 июня рассмотреть предложение о запрете популярного сервиса бронирования Booking.com в ответ на санкции США, пишет РБК.

- Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно данного предложения, - прокомментировали в Ростуризме.

Поясняется, что ввести ограничение предлагается на бронирование только российских гостиниц через Booking.com. При этом российские туристы через данный сервис могут и дальше бронировать гостиницы в других странах, так и туристы из других стран смогут бронировать отели в России.

Справка



Сервис Booking.com был основан в Амстердаме в 1996 году, предоставляет услуги по онлайн-бронированию отелей по всему миру и принадлежит американской Booking Holdings. Кстати, в апреле на данный сайт были зафиксированы 420,5 млн заходов, наибольший трафик обеспечила Россия.