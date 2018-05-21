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В России могут запретить сервис бронирования Booking.com

В России могут запретить сервис бронирования Booking.com
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Фото: wikipedia.org

Министерство культуры РФ дало поручение Ростуризму до 4 июня рассмотреть предложение о запрете популярного сервиса бронирования Booking.com в ответ на санкции США, пишет РБК.

- Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно данного предложения, - прокомментировали в Ростуризме.

Поясняется, что ввести ограничение предлагается на бронирование только российских гостиниц через Booking.com. При этом российские туристы через данный сервис могут и дальше бронировать гостиницы в других странах, так и туристы из других стран смогут бронировать отели в России.

Справка

Сервис Booking.com был основан в Амстердаме в 1996 году, предоставляет услуги по онлайн-бронированию отелей по всему миру и принадлежит американской Booking Holdings. Кстати, в апреле на данный сайт были зафиксированы 420,5 млн заходов, наибольший трафик обеспечила Россия. 

Люция Кашапова, 23.05.2018, 10:50
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин23 мая 2018, 10:58
без объяснения причин. почему?
0
1
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Горожанин23 мая 2018, 10:59
Маразм крепчал...
0
1
Согласны с автором?
Ехидный еврей23 мая 2018, 11:03
Джинсы запретить не додумались еще?
0
0
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