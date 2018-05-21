СМИ: жители России одолжили государству почти 93 млрд рублей

В 2017 году жители России купили в три раза больше облигаций федерального займа (ОФЗ), чем годом ранее, одолжив государству 92,9 млрд рублей, пишут «Известия».

Отмечается, что инвестиции в облигации стали доступнее благодаря размещению Минфином ОФЗ для населения, а снижение ставок по депозитам стимулировало поиск более выгодных решений.

- Причины вложений в ОФЗ кроются в росте финансовой грамотности населения, а также активном открытии индивидуальных инвестиционных счетов и снижении ставок по вкладам, на фоне которых вложения выглядят привлекательнее, - говорится в сообщении.