В России запретят добавлять в алкоголь оленьи рога

Роспотребнадзор подготовил список веществ, которые не могут использоваться при производстве алкогольных напитков, содержащих менее 15 процентов спирта (слабоалкогольных). Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В перечень попали рога, сообщают "Известия".

Речь идет о пантах (рога в период роста) марала и оленя, а также извлечениях из них (настойки и экстракты).

Кроме того, реестр включает в себя кофеин (и содержащие его растения и экстракты), женьшень, китайский лимонник, розовую родиолу, колючий элеутерококк, а также продукты их переработки.

Отмечается, что эти вещества — тонизирующие, то есть они превращают алкогольный коктейль в энергетик.