В Татарстане защитник бизнесменов займется изучением тортиков после жалобы главы «Бахэтле»

Совет по предпринимательству при президенте РТ займется исследованием работающих в соцсетях домохозяек, выпекающих и продающих "тортики", об этом написал в своем Instagram бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов.
Напомним, несколько недель назад владелица сети супермаркетов "Бахэтле" Муслима Латыпова пожаловалась на домохозяек, продающих торты через соцсети, по ее словам, они не соблюдают нормы пищевой безопасности.
По данным Нагуманова, эта тема "буквально взорвала все СМИ и соцсети".
Бизнес-омбудсмен планирует провести 10−15 встреч с предпринимателями, которые работают самостоятельно в разных сферах — от выпечки тортов до грузоперевозок и интернет-фриланса.
Цель встреч - выявление проблем, с которыми сталкиваются эти предприниматели.
Приглашаю предпринимателей сферы торговли принять участие в исследовании самозанятости в Татарстане. Если вы занимаетесь торговлей через интернет или в оффлайне, хотите принять участие в работе Совета, высказать свое мнение, рассказать об актуальных вопросах, возникающих в деятельности, о планах по развитию своего дела – свяжитесь с координатором Совета Айратом Сунгатуллиным @ayratinski (+79677799775). ⠀ Тема предпринимательства в соцсетях, которую мы подняли на последнем расширенном заседании Совета по предпринимательству, буквально взорвала все СМИ и соцсети. По исследованиям аналитического центра НАФИ, каждый пятый россиянин работает «на себя». ⠀ ⠀ Совет по предпринимательству запустил исследование самозанятости в Татарстане. Мы запланировали 10-15 встреч с предпринимателями, которые работают самостоятельно в разных сферах – от выпечки тортов до грузоперевозок и интернет-фриланса. Задача Совета – выявить системные проблемы, с которыми сталкиваются самозанятые, и сформулировать пути их решения.