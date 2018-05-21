В Татарстане защитник бизнесменов займется изучением тортиков после жалобы главы «Бахэтле»

По данным Тимура Нагуманова, эта тема "буквально взорвала все СМИ и соцсети".

Совет по предпринимательству при президенте РТ займется исследованием работающих в соцсетях домохозяек, выпекающих и продающих "тортики", об этом написал в своем Instagram бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов.

Напомним, несколько недель назад владелица сети супермаркетов "Бахэтле" Муслима Латыпова пожаловалась на домохозяек, продающих торты через соцсети, по ее словам, они не соблюдают нормы пищевой безопасности.

По данным Нагуманова, эта тема "буквально взорвала все СМИ и соцсети".

Бизнес-омбудсмен планирует провести 10−15 встреч с предпринимателями, которые работают самостоятельно в разных сферах — от выпечки тортов до грузоперевозок и интернет-фриланса.

Цель встреч - выявление проблем, с которыми сталкиваются эти предприниматели.