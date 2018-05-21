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В Татарстане защитник бизнесменов займется изучением тортиков после жалобы главы «Бахэтле»

В Татарстане защитник бизнесменов займется изучением тортиков после жалобы главы "Бахэтле"
16+
Фото: архив ProKazan.ru
По данным Тимура Нагуманова, эта тема "буквально взорвала все СМИ и соцсети".

Совет по предпринимательству при президенте РТ займется исследованием работающих в соцсетях домохозяек, выпекающих и продающих "тортики", об этом написал в своем Instagram бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов. 

Напомним, несколько недель назад владелица сети супермаркетов "Бахэтле" Муслима Латыпова пожаловалась на домохозяек, продающих торты через соцсети, по ее словам, они не соблюдают нормы пищевой безопасности

По данным Нагуманова, эта тема "буквально взорвала все СМИ и соцсети".

Бизнес-омбудсмен планирует провести 10−15 встреч с предпринимателями, которые работают самостоятельно в разных сферах — от выпечки тортов до грузоперевозок и интернет-фриланса.

Цель встреч - выявление проблем, с которыми сталкиваются эти предприниматели.

 

Приглашаю предпринимателей сферы торговли принять участие в исследовании самозанятости в Татарстане. Если вы занимаетесь торговлей через интернет или в оффлайне, хотите принять участие в работе Совета, высказать свое мнение, рассказать об актуальных вопросах, возникающих в деятельности, о планах по развитию своего дела – свяжитесь с координатором Совета Айратом Сунгатуллиным @ayratinski (+79677799775). ⠀ Тема предпринимательства в соцсетях, которую мы подняли на последнем расширенном заседании Совета по предпринимательству, буквально взорвала все СМИ и соцсети. По исследованиям аналитического центра НАФИ, каждый пятый россиянин работает «на себя». ⠀ ⠀ Совет по предпринимательству запустил исследование самозанятости в Татарстане. Мы запланировали 10-15 встреч с предпринимателями, которые работают самостоятельно в разных сферах – от выпечки тортов до грузоперевозок и интернет-фриланса. Задача Совета – выявить системные проблемы, с которыми сталкиваются самозанятые, и сформулировать пути их решения.

Публикация от Timur Nagumanov (@nagumanovtd)

N. Vildanov, 22.05.2018, 17:19
Тэги: Производство
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Комментарии

Горожанин22 мая 2018, 17:56
Да, да чтобы заставить платить налоги. Миллиардерша борется с мамочками в декрете. Тьфу...
Лучший комментарий
1
21
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2018, 17:59
Когда уже Instagram заблокируют?
1
3
Согласны с автором?
Я22 мая 2018, 18:12
Муслима, ну ты даешь! Позор!
0
8
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2018, 18:19
Ну и мерзость. Позорники. Подавитесь. Это уже фашизм.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2018, 18:22
Получил доход-помоги государству.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2018, 18:25
В ответ на комментарий пользователя
Да, да чтобы заставить платить налоги. Миллиардерша борется с мамочками в декрете. Тьфу...
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Ты пенсию то получила?
2
0
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2018, 18:26
Ну работаем всю жизнь работаем, даём государству деньги чтобы платили потом нам пенсии. А 70%процентов не доживает до пенсии, куда деньги деваются эти?. Вот и зажимают со всех сторон.
2
4
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Миша Купцов22 мая 2018, 18:28
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
3
0
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Горожанин22 мая 2018, 18:32
Кто бы сомневался,что последует именно такая реакция. Обычное рабство "денежек". Тошнит.
1
1
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Горожанин22 мая 2018, 18:36
Как зовут мужа Муслимы Латыповой и кем он работает ??? Диваные герои , ответьте !.?
0
1
Согласны с автором?
ПЛОТИ НОЛОГИ22 мая 2018, 18:47
В ответ на комментарий пользователя
Да, да чтобы заставить платить налоги. Миллиардерша борется с мамочками в декрете. Тьфу...
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а мамочки (терпеть не могу это слово) в дикрете не обязаны платить налоги? Почему кто-то платит, а кто-то нет? Но жить нормально все хотят.
0
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