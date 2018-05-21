На улице Чуйкова безработный поджег киоск с цветами

В Казани на улице Чуйкова накануне днем подожгли киоск "Цветы", в результате он частично сгорел. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар начался в 12:00.

- После тушения огня сотрудники правоохранительных органов 58-летнего ранее судимого безработного. Решается вопрос о возбуждении дела по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества", выясняются причины поджога, - сообщили ProKazan.ru в правоохранительных органах.