В Казани пропала женщина с пятью детьми

В Казани пропала 29-летняя женщина с пятью детьми. Как рассказали порталу ProKazan.ru в пресс-службе УМВД России по Казани, заявление в полицию написал супруг.

- 20 мая поступило заявление. В настоящее время ведутся поиски, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что похищенную в Казани 3-летнюю гражданку США нашли в Москве. Девочку с двойным гражданством России и США похитил ее отец (гражданин США), которого после развода лишили возможности общаться с дочерью.