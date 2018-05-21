Командир полка ДПС Казани рассказал о проверках на ЧМ и перекрытиях дорог

Михаил Савин ответил на вопросы читателей портала ProKazan.ru

14 июня стартует Чемпионат мира по футболу - 2018. Казань, как один из городов-организаторов, примет у себя 6 матчей. Читатели портала ProKazan.ru прислали нам вопросы об организации дорожного движения в Казани. Мы адресовали их командиру полка ДПС города Михаилу Савину.

- На что сотрудники ГИБДД будут больше всего обращать внимание во время ЧМ-2018?

- При надзоре за дорожным движением будем особенное внимание уделять грузовому транспорту и автобусам, мотоциклистам и водителям такси. Пристально будем наблюдать за молодыми водителями легковых автомобилей и их пассажирами. Автобусная полоса также будет взята на особый контроль. Ну и конечно продолжим мероприятия, направленные против водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

- Будут ли выделять красные спецполосы для автобусов? Как во время Универсиады.

- Нет, таких мероприятий не планируем. Маршруты команд и судей на Чемпионате мира по футболу будут проходить согласно Правил дорожного движения, то есть без полос. Требования ФИФА: предоставить сопровождение ДПС ГИБДД и силовую охрану - спецназ.

- Какие дороги будут перекрываться во время муниаля и надолго ли?

- Да, будет закрываться для движения автотранспорта проспект Ямашева и Третья транспортная дамба. Но только в день матча: за два часа до начала игры на стадионе «Казань Арена»