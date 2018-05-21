«Газовые турбины и тротуарная плитка»: в Татарстане запустят четыре новых производства

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание президиума инвестиционного совета РТ, в ходе которого были одобрены проекты по запуску нового производства, сообщает пресс-служба главы республики.

Первым представили проект производства газовых турбин ГТ-004 и изготовление запчастей к энергогазонефтехимическому оборудованию. Проект могут реализовать в Нижнекамске. Также в Нижнекамске может появится фабрика «Микроволокно» по производству синтетической нити из микрофибры.

Кроме того, в Набережных Челнах планируют построить завод по производству тротуарной плитки мощность до 1,2 млн. кв. м в год. Также был одобрен проект по производству шинопроводов.